SIAMO A MARZO ED E’ GIA ALLARME INCENDI: ROGHI A PELLEZZANO, CAMPAGNA E SARNO

Siamo a Marzo ed in alcuni comuni della Provincia di Salerno è già scattato l’allarme incendi: roghi, nelle ultime ore, hanno colpito i territori di Pellezzano nella Valle dell’Irno, Sarno nel cuore dell’Agro, Campagna nel centro della Piana del Sele. Roghi che, all’improvviso, si sono sviluppati nelle zone di collina, spesso difficili da raggiungere per limitare la propagazione delle fiamme. Un campanello d’allarme che, quest’anno, suona ancora prima dell’arrivo della bella stagione e per il quale, secondo il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, è difficile non pensare ad un intervento doloso della mano dell’uomo.

