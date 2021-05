SIANO. ANNUNZIATA (AZIONE): “ASSESSORE ALL’AMBIENTE, BASTA CON QUESTO SCEMPIO”

Torna d’attualità, nel Comune di Siano, la problematica ambientale con la presenza di numerose micro discariche abusive, soprattutto nelle zone che portano verso i territori collinari. A chiedere un maggiore impegno all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco è Giuseppe Annunziata, esponente di Azione.

“Caro Assessore mettiamo fine a questo scempio scendiamo tutti in pizza per una manifestazione di protesta apolitica senza bandiere contro chi non ci sta ascoltando” lo scrive Giuseppe Annunziata. ” ….lo dobbiamo al paese e a questi ragazzi e ai tanti che si impegnano.”