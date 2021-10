SIANO. ANNUNZIATA (AZIONE): “COMPLIMENTI A MARCHESE MA ORA DEVE GOVERNARE”

“Complimenti al sindaco confermato Giorgio Marchese ma, adesso, gli tocca governare e da quello che vedo e sento in giro la sua maggioranza variegata ed eterogenea non sarà facile da gestire”. A distanza di quasi due settimane dal voto per le Comunali 2021 a Siano, l’avvocato Giuseppe Annunziata, che solo qualche giorno prima della scadenza per la presentazione delle liste, fece un passo indietro, torna ad immergersi nel clima politico del centro della Valle dell’Irno.

“Ho la sensazione”, continua Annunziata, “che Marchese abbia vinto e perso le elezioni nello stesso momento. Mi spiego meglio: ha vinto con i numeri, anzi stravinto, ma adesso deve mettere insieme una maggioranza tenuta incollata, durante le elezioni, solo ed esclusivamente dal bisogno di garantirsi una vittoria certa. Siamo curiosi di vedere come risolverà il nodo del vice sindaco, come accontenterà gli ultimi a salire sul suo carro, come gestirà il rapporto con i suoi consiglieri storici. Insomma, non vorrei essere nei panni di Giorgio Marchese, sia in questi giorni ma, soprattutto nei prossimi mesi”.

“Intanto”, conclude Annunziata, “dopo 10 giorni c’è un paese che attende risposte sul fronte dell’ambiente e della viabilità. Quanto dovremo aspettare ancora? “