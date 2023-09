SIANO. IL PASSO INDIETRO DI MARCHESE: REINTEGRO PIENO PER IL COMANDANTE DIONISIO

Finisce in una bolla di sapone amministrativo, la procedura avviata dal Sindaco di Siano Giorgio Marchese contro il Comandante della Polizia Locale Dionisio, privato di alcune funzioni con apposito decreto, finito, addirittura, al centro di un documento politico della maggioranza in Consiglio Comunale a sostegno della scelta del primo cittadino, fatta eccezione per il Vice Sindaco Rocco Di Filippo. Scelta che, evidentemente, non era per nulla legittima, anzi: dopo l’incontro in Prefettura e, pare, al termine di una ramanzina sindacale ed amministrativa nei confronti del Sindaco Marchese, tutto è tornato come prima, con la determina n.82 del Comune di Siano con la quale vengono ripristinate tutte le competenze e le indennità in capo al Comandante della Polizia Locale Dionisio. Sindaco e maggioranza, ancora una volta, escono con le ossa rotte da una vicenda amministrativa gestita male e conclusasi peggio.

Share on: WhatsApp