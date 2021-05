SIANO. L’ANNUNCIO DEL SINDACO MARCHESE: “VACCINATA META’ DELLA POPOLAZIONE”

“Siamo a metà percorso per quanto riguarda le vaccinazioni della popolazione Sianese!!!

Ad oggi sono quasi 5000 i vaccini somministrati ai nostri concittadini e faremo di tutto per immunizzare tutta la popolazione, almeno con la prima dose, entro fine Luglio.”

Lo annuncia Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano.

Dobbiamo continuare a vaccinare il più possibile, per vincere la battaglia contro questo maledetto virus.

A tal proposito vi comunico che da giovedì le attività di somministrazione saranno effettuate presso il nuovo Punto presso il Centro di Comunità a Parco della Pace, qui sarà possibile accogliere nel miglior modo le persone ed incrementare ancora di più il numero dei vaccinati sul nostro territorio.

Permettetemi di ringraziare a nome di tutta la cittadinanza Don Crescenzo Aliberti per aver dato immediatamente la disponibilità della struttura e tutte le persone che hanno lavorato con passione e amore per rendere tutto questo possibile. Un percorso in perfetta sinergia tra Asl, comune, medici, associazioni e volontari che sta portando il nostro paese verso la fine di questo periodo da incubo.

Vi comunico inoltre che ci siamo attivati per vaccinare anche i più giovani (fascia 18-30 anni), appena avremo la disponibilità delle dosi, dedicheremo una giornata solo ed esclusivamente per loro.

Stiamo mettendo in campo tutte le energie per raggiungere il prima possibile una SIANO “covid free” così da poter iniziare il prima possibile la stagione estiva in totale sicurezza.