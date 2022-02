SIANO. L’APPELLO DEL SINDACO MARCHESE: “AUMENTO ENERGETICO, INTERVENGANO I NOSTRI PARLAMENTARI”

“Invito tutti i parlamentari eletti in Provincia di Salerno ad intervenire, presso il Governo, per risolvere la questione dell’aumento dei costi energetici a carico dei Comuni. Il rischio è quello di un default e dell’impossibilità di garantire l’efficienza dei servizi ai cittadini, c’è bisogno di un intervento economico del Governo per coprire i maggiori costi a carico delle amministrazioni comunali”. A lanciare l’appello è il sindaco del Comune di Siano Giorgio Marchese.

“In questi giorni”, continua Marchese, “abbiamo avviato, insieme ai dirigenti, l’iter per la predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2022. Gli aumenti del costo dell’energia, pero’, mettono a rischio la tenuta finanziaria di tantissime amministrazioni comunali che, entro il prossimo 31 Marzo, dovranno procedere all’approvazione del bilancio”.