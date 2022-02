AGROPOLI. GIOVANNI BASILE CONFERMA LA SUA CANDIDATURA A SINDACO

“Alla luce degli ultimi sviluppi, in tanti mi state chiedendo quale sarà il mio futuro politico ad Agropoli. Approfitto dei social per ribadire la volontà di proseguire in quel processo di rinnovamento e cambiamento che da anni alberga nella mia testa.

Seppur gli ultimi eventi facciano pensare a scelte al limite dell’ autolesionismo da parte dell’area che rappresento, resto e sarò un uomo di centrodestra, con una forte anima moderata e civica, aperto al dialogo con tutti perché le idee, se valide, non possono avere orientamenti politici.” Lo scrive Giovanni Basile, in corsa come candidato sindaco per le Comunali 2022 del Comune di Agropoli.

Ancora una volta il centrodestra rischia di consegnare Agropoli alla solita politica, fatta di “pentiti politici”, a cui il cordone ombelicale non si è mai realmente reciso e riceve linfa dai soliti nomi.

È sotto gli occhi di tutti che un’oscura ed esterna mano stia cercando di collocare suoi uomini sia come competitor che come possibili e futuri consiglieri. Fingere di essere altro, ma lavorare per lo stesso padrone. È grave che ciò accada anche con chi dovrebbe rappresentare un qualcosa opposto almeno da un punto di vista partitico. Eserciti che vorrebbero fronteggiarsi hanno i generali che vanno a braccetto.

Si vuole sfasciare il centrodestra per far vincere lo status quo, perché, non tanto in fondo, quello status quo lo si condivide. Piegare il bene comune alle logiche degli interessi di pochi.

Io mi rivolgo a chi realmente vuole un cambiamento, a chi davvero crede che una alternativa ad Agropoli non è impossibile nè da pensare nè da realizzare.

Io vado avanti per vincere, per spezzare questa mala politica che da anni ci tiene in ostaggio. Lascio a voi i giochetti di palazzo, a me interessa il territorio e continuerò a lavorare in questa direzione.

Ho bisogno del vostro supporto, statemi vicino.. un’alternativa è possibile!