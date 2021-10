SIANO. PER LA GIUNTA MARCHESE-BIS TUTTO RINVIATO ALLA PROSSIMA SETTIMANA

Meglio lasciare passare una settimana dal voto, meglio lasciar decantare il dato elettorale del Sindaco ma anche dei singoli consiglieri eletti nella lista Siano al Centro: Giorgio Marchese rinvia ogni decisione per la formazione della nuova Giunta Comunale alla prossima settimana. Di certo Marchese dovrà attenersi alla normativa in materia di quote rosa: dei 5 assessori che saranno nominati almeno 2 dovranno essere donne, mentre è probabile che qualcuno dei nuovi assessori possa anche dimettersi dalla carica di consigliere comunale – anche se non richiesto per legge – per consentire uno scorrimento della lista vincitrice. Tutto rinviato alla prossima settimana, dunque: tra sabato e domenica le ultime riunioni, poi la decisione.

