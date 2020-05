SIMONE VALIANTE (PD): “AZIENDE DEL VALLO DI DIANO ESCLUSE DA BONUS DISPOSITIVI DI SICUREZZA”

“Raccolgo e condivido l’appello di Maria Antonietta Aquino per l’esclusione di ben 54 aziende del Vallo di Diano dal bando per la partecipazione all’acquisto di dispositivi di sicurezza. I 50 milioni previsti dal Dl Rilancio ed assegnati ad Invitalia, tra l’altro ampiamente insufficienti come quelli per le coperture parziali delle spese di sanificazione, vanno rifinanziati e con criteri di assegnazione dei fondi che consentano non solo nel Vallo di Diano, di fatto alle piccole imprese di accedervi.”

E’ quanto denuncia l’ex parlamentare del Partito Democratico Simone Valiante.

Si può pensare di sostenere le imprese con il fantomatico click in un momento come questo, in meno di un minuto?. Magari diamo i soldi a Fiat e non ai panettieri o alle strutture ricettive? Siamo convinti di aver affidato l’Italia in una crisi epocale al miglior management? Nel mio piccolo chiedero’ in tutte le sedi che queste cose vengano approfondite nel modo adeguato e mi auguro che fiocchino le interrogazioni parlamentari!