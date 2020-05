NOCERA INFERIORE. DELLA MURA: “SIAMO VICINI AD ASSOCIAZIONI PER CASO FIUME SARNO”

I consiglieri membri della commissione ambiente ribadiscono che l’amministrazione Torquato è vicina alle tante associazioni accomunate sotto la sigla Aquamunda , che portano avanti la battaglia per il disinquinamento del bacino del fiume Sarno e plaude all’iniziativa simbolica di oggi.

Lo sottolineano in una nota i membri della Commissione Ambiente del Comune di Nocera Inferiore tra cui il Presidente Gennaro Della Mura.

Il tema è al centro dell’attenzione e dei lavori della commissione ambiente che, grazie al contributo dell’assessorato competente, si farà portavoce della richiesta al sostituto procuratore di Nocera Inferiore, al Ministro all’ambiente ed al Ministro della giustizia, per per l’istituzione di un pool dedicato ai reati ambientali che possa operare con la piena disponibilità dei mezzi e delle risorse necessarie per la soluzione di questa battaglia.