SINISTRA ITALIANA SALERNO: “FRANCO ALFIERI SI DEVE DIMETTERE IMMEDIATAMENTE”

“Sinistra Italiana Salerno per l’ennesima volta chiede le dimissioni irrevocabili di Franco Alfieri da Presidente della provincia di Salerno e da Sindaco di Capaccio Paestum, nonché l’avvio delle procedure per l’elezione di nuove figure politiche istituzionali che possano gestire gli Enti succitati. Siamo di fronte ad una vicenda che fa male alla politica, alle istituzioni e alla loro reputazione. Due Enti son stati ‘sequestrati’ da diversi mesi e di fatto non governati. Questo non si può fare!! Franco Alfieri si sarebbe dovuto dimettere da tempo perché i presupposti per il governo di un Ente sono la libertà individuale e di azione che a lui sono state sottratte dalla magistratura,

la trasparenza che è stata messa a dura prova dalle accuse che gli vengono contestate, e dal senso di responsabilità verso le

istituzioni ed i cittadini , che nel suo caso è disatteso da tempo.”

Lo scrivono, in una nota, i vertici provinciali di Sinistra Italiana Salerno.

Non discutiamo la presunzione di innocenza che appartiene ad ognuno, ed anche ad Alfieri, fino a giudizio definitivo ma non si può prescindere da quanto detto in precedenza. Se Alfieri si ritiene innocente affronti i processi da uomo libero e non bloccando le istituzioni. Oggi, dagli organi di stampa, è emerso che ci sono dubbi sull’autenticità delle sottoscrizioni delle dimissioni da

Presidente della Provincia e Sindaco. Non scherziamo!!!! Ogni minuto che Franco Alfieri trascorre ancora al vertice degli enti di cui è Presidente e Sindaco è un colpo alla fiducia delle persone nella politica, alla credibilità delle istituzioni

.

Visto i tempi che viviamo non ce lo possiamo permettere.