SOLOFRA. DISCUSSO RICORSO ELETTORALE A ROMA, DECISIONE NEI PROSSIMI GIORNI

E’ attesa per i prossimi giorni la decisione del Consiglio di Stato sul futuro del Comune di Solofra e sul possibile ritorno al voto, anche se solo in alcune delle 11 sezioni del Comune della Provincia di Avellino. Questa mattina, infatti, a Roma, è stato discusso il ricorso per la regolarità delle operazioni elettorali che, piu’ di un anno fa, portarono alla vittoria, per un pugno di voti, Nicola Moretti nei confronti di Antonello D’Urso. La decisione potrebbe arrivare entro la fine del mese di luglio o, secondo alcune voci, anche prima.

