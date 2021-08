Parte questa sera alle 21:00 un nuovo appuntamento con Agendapolitica: 20 minuti in diretta, sulla pagina Fb Agendapolitica, per conoscere i volti dei candidati al Consiglio Comunale di Salerno, in campo per i diversi candidati alla carica di Sindaco. Un appuntamento quotidiano, da oggi 30 agosto fino al prossimo 1 ottobre, per ascoltare le idee ed i progetti di quanti si candidano per entrare all’interno del Consiglio Comunale di Salerno.

