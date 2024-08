SUB AMBITO CAVA-VALLE DELL’IRNO: DOMANI NUOVA RIUNIONE A FISCIANO PER INCONTRARE I SINDACATI

E’ in programma per domani mattina, a partire dalle 11:00, all’interno dei locali del Comune di Fisciano, la riunione del Sub Ambito per la gestione dei rifiuti Cava-Valle dell’Irno. Dopo aver deliberato, nell’ultima riunione, la nascita di una nuova società pubblico-privata, con l’assenza del Comune di Cava de’ Tirreni e del Sindaco Servalli, domani i vertici del Sub Ambito, guidato dal Presidente Vincenzo Sessa (Sindaco di Fisciano), incontreranno i rappresentanti sindacali dei lavoratori delle diverse società partecipate che hanno sollecitato questo incontro per avere garanzie sui futuri livelli occupazionali.

Intanto, dopo la decisione delle scorse settimane, il Sub Ambito Cava-Irno dovrà adottare i provvedimenti per la nascita del nuovo consorzio, chiamato a gestire la TARI dei Comuni che ne fanno parte e la raccolta differenziata su tutti i territori.