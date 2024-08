MASSIMO GRIMALDI: “FRANE IN PROVINCIA DI CASERTA, REGIONE ADESSO FACCIA LA SUA PARTE”

“Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alle comunità colpite dal maltempo di ieri nella provincia di Caserta e nell’avellinese. Soprattutto la mia vicinanza alla famiglia delle due persone che risultano ancora disperse nel comune di San Felice a Cancello, in queste ore particolarmente delicate e di grande apprensione”. Così Massimo Grimaldi consigliere regionale della Campania del Gruppo Moderati e Riformisti.

“La Regione deve mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse economiche per mettere in sicurezza il territorio – aggiunge Grimaldi – ed assistere le comunità che vivono il drammatico pericolo del dissesto idrogeologico”.

