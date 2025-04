TITTI SANTULLI (SINISTRA ITALIANA): “SCONGIURARE CHIUSURA DEI PUNTI NASCITA”

“I punti nascita di Sapri e di Polla sono a rischio chiusura. La legge prevede che la soglia minima per garantire sicurezza alle partorienti ed ai nascituri debba essere di 500 parti all’anno. L’ospedale di Sapri ha raggiunto 191 parti nel 2024, Polla 366 nel 2024. Negli anni si è provveduto alla deroga per non lasciare senza un servizio essenziale l’estesa zona del Cilento con centinaia di piccoli Comuni. Ma soprattutto, come ha evidenziato in modo dettagliato il Deputato Franco Mari di AVS nella recente interrogazione al Ministro della Salute, questo territorio è caratterizzato da difficoltà nei collegamenti per il particolare contesto orogeografico.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, la Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana Titti Santulli.

In seguito alla decisione espressa dal Ministero della salute e della Regione Campania di voler chiudere il punto nascita di Sapri e di Polla, si è costituito un comitato di lotta composto da associazioni e Sindaci della zona, determinato a difendere il servizio. Nell’atto aziendale dell’Asl è previsto l’accorpamento del punto nascita di Sapri con l’unità complessa di Vallo della Lucania, mentre Polla può andare ancora in deroga. Se al di sotto della soglia minima non vi è sicurezza, non si capisce come questa possa essere garantita dalla chiusura dei punti nascita esistenti. La soluzione deve essere immediata e definitiva per impedire il costante spopolamento ed il conseguente impoverimento di una vasta e splendida zona della nostra provincia. I collegamenti vanno migliorati utilizzando i fondi del PNRR. Le strutture di medicina territoriale, la telemedicina e le attività consultoriali vanno potenziati insieme al sistema di emergenza urgenza adattandolo alle peculiarità del Cilento. Sinistra italiana sostiene con fermezza questa battaglia e chiede al Governo Nazionale, alla Regione Campania ed all’Asl di garantire alle donne del Cilento il diritto a partorire ed in sicurezza.