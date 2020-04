TOMMASO AMABILE (PD): “DALLA REGIONE FONDI PER BONIFICHE A MERCATO SAN SEVERINO”

La Giunta Regionale della Campania ha approvato, oggi, diversi interventi di potenziamento/adeguamento delle infrastrutture regionali di depurazione, nell’ambito dell’Obiettivo 6.3 del POR Campania FESR 2014/2020.

Lo annuncia il consigliere regionale del Partito Democratico Tommaso Amabile.

Gli interventi approvati si configurano di vitale importanza per la tutela dell’ambiente e della salute di tutti i cittadini della Valle dell’Irno. Il depuratore di Mercato San Severino è una infrastruttura fondamentale per la salvaguardia del territorio, pertanto la realizzazione degli interventi necessari al controllo delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto rappresenta il segnale della cura e dell’attenzione che la Regione Campania riserva alle tematiche legata alla difesa dell’ambiente.