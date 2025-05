TRENTINARA. IL SINDACO CARIONE RESPINGE TUTTE LE ACCUSE DELLA PRO LOCO

“Nel ribadire quanto già comunicato, non intendo alimentare ulteriori polemiche che potrebbero danneggiare il nostro paese. La fortuna di vivere in un piccolo centro come il nostro è che ci conosciamo tutti.”

Lo scrive, in una nota, il Sindaco di Trentinara Carione.

Non mi dolgo per le cattiverie che sono state scritte sul mio conto, ma piuttosto per l’immagine che ne deriva del nostro paese. La comunità di Trentinara sa bene come sono andate le cose e sa che la decisione di rinunciare alla festa mi è costata molta sofferenza. Tuttavia, amo profondamente il mio paese e sarò sempre pronto a difenderlo, fino all’ultimo giorno.