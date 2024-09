TULLIO FERRANTE: “CAMORRA, SIANI SIMBOLO DI LEGALITA’. SUO IMPEGNO SIA MODELLO PER TUTTI”

“Quella di oggi non è semplicemente l’apertura di un nuovo luogo di incontro: oggi consegniamo all’immortalità del ricordo, di cui la nostra comunità saprà farsi custode, l’insieme di valori che hanno animato l’agire e l’essere di Giancarlo Siani. La forza che ne ha contraddistinto la libertà di pensiero è stata determinante nella battaglia che ha portato avanti contro la criminalità ed è per questo che Siani rappresenta un simbolo di legalità. Il suo impegno civile continuerà ad essere d’esempio per la nostra società che, come Giancarlo, ripudia la criminalità organizzata e la combatte”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, intervenuto oggi all’inaugurazione della Sala della Mehari di Giancarlo Siani a San Giorgio a Cremano, promossa dal sindaco Giorgio Zinno con la presenza delle autorità locali. “Idealmente, sulla Mehari cui è dedicata questa sala, continueranno a viaggiare le sue idee a beneficio delle nuove generazioni e dei cittadini che non si piegano alle mafie. Resta dovere delle Istituzioni stare vicino a chi lotta e combatte la camorra che inquina il nostro territorio: una responsabilità, questa, di cui vogliamo farci carico, per onorare la memoria di chi ha sacrificato la propria vita in nome della giustizia” ha concluso il Sottosegretario.

