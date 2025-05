TULLIO FERRANTE (FORZA ITALIA): “I CONGRESSI IN CAMPANIA CANTIERI PER COSTRUIRE GOVERNO REGIONE”

“I congressi cittadini di Forza Italia in Campania rappresentano i cantieri della proposta politica che vogliamo costruire per il governo della Regione. Grazie alla straordinaria campagna di tesseramento dello scorso anno, in Campania abbiamo raccolto oltre 12mila adesioni: un dato che dimostra tutta la vitalità del nostro movimento. La stagione congressuale cittadina di quest’anno, che segue quella provinciale dell’anno scorso, e le nuove giornate per il tesseramento 2025 saranno fondamentali per continuare a crescere e rafforzarci. Forza Italia, con la sua capacità di mobilitarsi e la partecipazione sempre piu’ attiva dei suoi iscritti, sarà decisiva per il ritorno del centrodestra alla guida della Regione”. Lo afferma il deputato campano di Forza Italia Tullio Ferrante, Responsabile nazionale Adesioni degli azzurri e Sottosegretario al MIT in occasione della conferenza stampa del partito campano a Napoli. “Dopo la fallimentare decennale gestione del nostro territorio da parte di De Luca, la Campania ha bisogno di un cambio di passo radicale. È chiaro che si vince al centro, per questo – aggiunge Ferrante – il nostro movimento avrà un ruolo da protagonista nelle prossime sfide elettorali. Forza Italia e la Campania hanno un forte legame da oltre trent’anni, siamo un partito radicato sui territori, con esponenti di eccellenza, in grado di attrarre amministratori capaci e società civile e con programmi di qualità necessari per competere e vincere. Siamo un partito di Governo che lavora instancabilmente per la crescita della nostra regione: come MIT stiamo attuando investimenti fondamentali per la modernizzazione delle infrastrutture e la realizzazione delle grandi opere in Campania, che garantiranno quello sviluppo economico, turistico e sociale che manca da dieci anni. Forza Italia, con il suo modello di buongoverno, sarà il motore del rilancio della nostra regione”,

Share on: WhatsApp