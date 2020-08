Un ricovero preventivo ed un controllo alle coronarie per Corrado Matera, l’assessore regionale al turismo, oggi candidato con la lista dei Popolari alle prossime elezioni regionali. Matera, in mattinata, ha avvertito un malore: è stato immediatamente ricoverato all’Ospedale di Polla e poi trasferito ad Eboli. Al momento le sue condizioni sono in miglioramento.

