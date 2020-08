REGIONALI 2020. VITO MARCHESANO CANDIDATO CON FRATELLI D’ITALIA

C’è anche l’avvocato ebolitano Vito Marchesano nell’elenco dei candidati al consiglio regionale per Fratelli d’Italia. Nei giorni scorsi Marchesano ha confermato la sua scelta di scendere in campo con il partito di Giorgia Meloni per sostenere la candidatura di Stefano Caldoro.

“Ringrazio Edmondo Cirielli ed Antonio Iannone per la fiducia che hanno riposto nella mia persona”, sottolinea Vito Marchesano, “adesso ho un importante impegno: quello di portare in Regione Campania la voce di un territorio vasto ed importante, quale quello della Piana del Sele, da troppo tempo non solo dimenticato ma anche penalizzato da chi ha gestito, negli ultimi 5 anni, la Regione Campania”.