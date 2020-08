PAGANI, COMUNALI 2020. LELLO DE PRISCO CANDIDATO DEL POLO CIVICO PAGANESE

I coordinatori delle liste costituenti il polo civico paganese, dopo un proficuo lavoro di sintesi progettuale, rappresentativo delle diverse anime politiche, hanno individuato nell’avvocato Raffaele Maria De Prisco , detto Lello, il candidato sindaco di una larga intesa civica che avrà quale priorità una rinascita della città . L’avvocato De Prisco ha accettato la candidatura , deciso di mettersi a disposizione della coalizione civica e della comunità paganese.

Il polo civico è nato dall’esigenza di superare la litigiosità dei vari schieramenti partitici ma anche dalla necessità di assicurare alla città di Pagani una guida salda e sicura che la faccia uscire al più presto dal baratro dell’ultimo anno e la proietti in un futuro fatto di progetti seri per il rilancio della città.

Pagani oggi più che mai ha bisogno di un progetto politico concreto, che nasce dal basso, condiviso da tante intelligenze che si sono ritrovate intorno ad un progetto civico messo in campo per ridare fiducia e speranza ai paganesi.

I Coordinatori

Iuliano Biagio

Avigliano Antonio

Palladino Gerardo

Visconti Salvatore

Tortora Giosi

Marciano Michele