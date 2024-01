VALENTINO GRANT (LEGA): “CAMPAGNA CONTRO PASTA RUMMO ? CLIMA DI ODIO E VIOLENZA”

“La campagna social lanciata contro la Pasta Rummo, una delle eccellenze della Regione Campania, dopo la visita all’interno dello stabilimento di Benevento del leader della Lega Matteo Salvini, è il segnale di un dibattito politico malato nel quale qualcuno vorrebbe far prevalere odio e violenza. Lanciare un appello per boicottare uno dei prodotti tipici della Campania e della nostra tradizione alimentare deve essere non solo condannato ma anche stigmatizzato.”

Lo dichiara l’Europarlamentare della Lega Valentino Grant.

In qualità di Europarlamentare del Gruppo Id-Lega rivolgo la mia solidarietà ai proprietari dello Stabilimento Rummo di Benevento, invitando tutti i cittadini della Campania ad acquistare a consumare i prodotti della nostra terra.