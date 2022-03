VALERIA CIARAMBINO (M5S): “PATTO PER NAPOLI, INIZIA PERCORSO PER IL RISCATTO”

“Il Patto per Napoli è la dimostrazione che gli impegni che ci assumiamo con cittadini non sono mai propaganda, ma progetti concreti e realizzabili. Con la firma di oggi scriviamo una pagina nuova per il presente e il futuro della città. Un grazie al sindaco Manfredi, per la tenacia e la perseveranza messe in campo per il raggiungimento di questo obiettivo, e al presidente Draghi per aver tenuto fede al suo impegno. Quello di oggi non è l’epilogo, ma l’inizio di un percorso. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e continuare a lavorare all’insegna della collaborazione istituzionale, per il riscatto della nostra città, dalla cui ripresa dipendono le sorti della Campania e del Mezzogiorno”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.

