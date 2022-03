SERGIO RASTRELLI (FDI): “PATTO PER NAPOLI, NON PARTECIPIAMO A GRANDE ILLUSIONE”

“Debitamente distanti dal giubilo imperante, non legittimeremo la grande illusione”. Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli commentando la visita del Premier Mario Draghi nel capoluogo campano e la firma del Patto per Napoli.

“Come nella migliore tradizione della sinistra che per oltre 30 anni ha mal governato la città, ancora una volta – sottolinea Rastrelli -, siamo costretti a registrare l’assoluta assenza di compostezza e responsabilità politica rispetto ad un atto dovuto”.

Per l’esponente di FdI, “le misure finanziarie di sostegno, un ennesimo indebitamento che pagheremo per i prossimi 20 anni, costituiscono la fine dell’ultimo alibi all’immobilismo della giunta Manfredi. Vedremo adesso, ma lo scetticismo è d’obbligo, se questa amministrazione sarà davvero capace di mettere in campo una seria riforma della macchina comunale, avviare concrete azioni di sostegno al tessuto produttivo di Napoli, bloccare una volta e per tutte quelle politiche assistenzialiste che hanno paralizzato qualsiasi possibilità di sviluppo e non limitarsi, come già avvenuto, all’immancabile aumento delle tasse”.

“La città – conclude Rastrelli – deve ritrovare il proprio orgoglio e la propria missione all’insegna della sua identità storica e non può certo più permettersi l’ennesima stagione delle occasioni mancate”.