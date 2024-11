VALLE DELL’IRNO. IL DIRETTORE DEL CONSORZIO SOCIALE DE BLASIO HA RASSEGNATO LE DIMISSIONI

Il Consorzio Sociale Valle dell’Irno dovrà individuare un nuovo Direttore: Carmine De Blasio, già titolare di altri incarichi in Provincia di Salerno, con una email indirizzata a tutti i Sindaci che fanno parte del Consorzio (Baronissi, Mercato San Severino, Fisciano) ha rassegnato le sue dimissioni irrevocabili. Finito al centro di una aspra discussione con i dipendenti, culminata in numerose azioni giudiziarie ed, addirittura, ad un intervento della Prefettura, De Blasio lascia l’incarico di Direttore del Consorzio Sociale, dopo che negli ultimi mesi non aveva registrato, da parte delle amministrazioni locali, sostegno e solidarietà per le vicende burocratiche e finanziarie, tra cui, anche, una sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato il Consorsio al pagamento di oltre 2 milioni di euro alla Regione Campania.

