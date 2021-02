VINCENZO DE LUCA: “LA CHIAMATA DI MARIO DRAGHI E’ STATO UN ATTO DI LIBERAZIONE”

Da Napoli, dalla sede della Regione Campania, arriva anche il commento di Vincenzo De Luca sulla possibile nascita del nuovo governo guidato da Mario Draghi.

“Facciamo i nostri migliori auguri a Mario Draghi per l’incarico ricevuto dal Presidente Mattarella.

La sua chiamata è stata, almeno per me, un atto di liberazione. Ha posto termine a un balletto imbarazzante per un paese serio.

Non sarà facile. Ci auguriamo che prevalga il senso di responsabilità nel Parlamento italiano.”