VIRGINIA VILLANI (M5S): “CON IL PRESIDENTE GIUSEPPE CONTE ADESSO SI RIPARTE CON NUOVO SLANCIO”

“La recente votazione-bis, voluta da Beppe Grillo, ha confermato in maniera netta che il Movimento 5 Stelle è con il presidente Giuseppe Conte. Con percentuali di voto superiori al primo turno, abbiamo ricevuto un chiaro mandato dalla base, che ci spinge a proseguire con più forza e più entusiasmo. Questa nuova fase ci dà l’opportunità di affrontare il futuro con regole più chiare e con un mandato pieno. “Come dice il Presidente Giuseooe Conte, siamo orgogliosi di quanto abbiamo fatto finora, ma ora è il momento di guardare avanti. Le sfide per i diritti, l’ambiente e la giustizia sociale sono più urgenti che mai e non possono aspettare”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani

La Coordinatrice salernitana esprime poi un ringraziamento personale a Beppe Grillo, ricordando il suo fondamentale contributo alla vita politica del Paese. “Con la sua visione e il suo coraggio, Grillo ha saputo riportare gli italiani, soprattutto i giovani, a interessarsi di politica, portando il Movimento a risultati straordinari e percentuali di consenso mai raggiunte da nessun altro movimento politico nato dal basso. Grazie per il sogno, grazie per la tua visione. Noi, oggi, siamo pronti a portare avanti le battaglie che ci hanno reso ciò che siamo, rispettando i principi e i valori che ci contraddistinguono. Questi valori sono vivi più che mai e saranno custoditi e rilanciati da una comunità forte e unita, guidata da Giuseppe Conte”-conclude Villani-.