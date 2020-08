A BELLIZZI (SALERNO) IL SINDACO VOLPE SOSPENDE OGNI MANIFESTAZIONE PUBBLICA E POLITICA

A causa di un aumento di casi Covid 19 nel territorio comunale di Bellizzi (Salerno), il sindaco Mimmo Volpe ha deciso di sospendere ogni manifestazione pubblica e politica.

Cari amici e amiche visto il momento particolare e al solo fine di non creare ulteriori situazioni di preoccupazione alla nostra comunità e alle famiglie dei nostri ragazzi ABBIAMO DECISO DI #SOSPENDERE OGNI TIPO DI ATTIVITÀ, SIA POLITICHE CHE CULTURALI. Questa decisione vuole essere un segnale di tutela e di tranquillità per tutti. Anche per alcune categorie protette. Evitiamo a priori anche qualsiasi speculazione politica nostrana. In questo momento abbiamo bisogno di #unità, #solidarietà e coesione sociale per continuare a combattere questo nemico che colpisce tutti in modo indistinto. Solo per correttezza e lealtà che da sempre ci ha contraddistinto, abbiamo a oggi oltre 70 nostri concittadini in #quarantena fiduciaria con l’attesa del tampone da parte dell’USCA. Molti prelievi sono stati già effettuati a casa dei nostri cittadini in questi ultimi sette giorni.