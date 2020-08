EBOLI, COMUNALI 2020. MASSIMO CARIELLO: “I NOSTRI RISULTATI PER LE POLITICHE SOCIALI”

Eboli è l’unico Comune salernitano ad assicurare l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità, fin dal primo giorno di scuola. In questi anni abbiamo garantito l’ assistenza domiciliare agli anziani con progetti dedicati.

Il nostro è stato il primo Comune nel Mezzogiorno a dotarsi della figura del Disability Manager per la piena tutela del disagio. A Eboli nessuno è escluso: abbiamo allestito una spiaggia accessibile e gratuita, con attrezzature per le persone con disabilità. Abbiamo messo a disposizione delle persone con mobilità limitata un mezzo di trasporto attrezzato.

E’ quanto dichiara il sindaco di Eboli Massimo Cariello, candidato alle prossime comunali del 20 e 21 settembre.

Con il micronido nella scuola Longobardi abbiamo accresciuto l’offerta di servizi per infanzia e famiglie, garantendo più posti ed orario prolungato. Abbiamo provveduto all’utilizzazione dei voucher per l’assistenza specialistica per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado. Nei cinque anni del nostro mandato abbiamo inaugurato due strutture per l’accessibilità alle persone con ridotta mobilità nelle scuole “Giacinto Romano” e “Generale Gonzaga”.

Il Piano di Zona di cui Eboli è capofila ha ricevuto il punteggio più alto nel progetto ITIA volto a dare sostegno e nuove possibilità alle famiglie svantaggiate e alle singole fragilità. Abbiamo favorito un accordo di programma tra il Piano di Zona e l’INPS per u servizi integrativi rivolti a minori, anziani e persone con disabilità

Grazie al progetto “Vita Indipendente” abbiamo sostenuto la coprogettazione tra Piano di Zona e associazioni per dare dignità ed autonomia a persone con disabilità e supporto alle famiglie. Con il progetto “Dopo di Noi” abbiamo garantito supporto a persone con disabilità in caso di perdita dell’assistenza genitoriale e familiare. È stato, da noi, attivato il centro antiviolenza (CAV) per supportare tutte le donne vittime di violenza di genere.

Nei cinque anni appena trascorsi, circa 300 giovani sono stati formati ed occupati, previa selezione con bando pubblico, attraverso i programmi Garanzia Giovani, borse di studio under, Servizio Civile, tirocini formativi. Abbiamo incoraggiato la “Progettazione Sociale” mediante la collaborazione tra Comune ed Amesci, programma dedicato alla formazione europea, che ha registrato ampia la partecipazione di giovani Ebolitani.