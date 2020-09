A NAPOLI CONFERENZA STAMPA DI DELLA VEDOVA CON LE 5 CAPOLISTA DI PIU’ CAMPANIA IN EUROPA

“Alle prossime elezioni regionali saremo chiamati a scegliere chi ci governerà per i prossimi 5 anni, Una scelta importante” Dichiara Alessandra Senatore Vice Presidente Nazionale del Partito europeista. “saranno anni decisivi per la Campania e per l’Italia: grazie al #RecoveryFund avremo un’ingente mole di risorse da investire che potrebbe davvero consentirci di segnare una svolta decisiva per diventare un paese più efficiente e competitivo a livello europeo.

Più Europa vuole essere presente nel prossimo consiglio regionale per poter partecipare con le proprie proposte politiche e programmatiche alle scelte che si faranno e per vigilare affinché le risorse che arriveranno vengano impiegate per un progetto di sviluppo della Campania strutturato, organico è di lungo periodo. +infrastrutture +reti digitali +lavoro. “

Conclude con un appello al voto:

“Chi ci ha dato fiducia alle europee ha già dato fiducia al progetto di +Europa e quindi spero possa continuare a farlo scegliendoci ancora il 20 e 21 settembre.“