TOMMASO AMABILE (PD): “ABBATTERE OGNI BARRIERA, QUESTO IL MIO OBIETTIVO”

“La possibilità per tutti di fruire di servizi fondamentali è stato il mio obiettivo durante il mandato alla guida della VI commissione della Regione Campania.

La rimozione di ogni barriera alla comunicazione, ha visto nell’approvazione della Legge Regionale 27/2018, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile, un importante traguardo raggiunto.

Il mio impegno futuro è continuare a lavorare per migliorare le condizioni di vita dei cittadini!”

Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Tommaso Amabile.