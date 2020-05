AD EBOLI NASCE IL GRUPPO CONSILIARE EBOLI AL CENTRO: PER PROSEGUIRE CON CARIELLO

Il Capogruppo di Eboli al Centro, Gianmaria Sgritta ha spiegato le ragioni di questa scelta: “In un momento che non ha uguali nella storia della nostra Repubblica, caratterizzato da una emergenza sanitaria economica e sociale; in un momento nel quale gli occhi di tutti sono puntati al presente e al quotidiano è apprezzabile ed opportuna la volontà di costituire un nuovo soggetto politico, che si propone di volgere lo sguardo con fiducia ai prossimi mesi di amministrazione e necessariamente, guardando più in là, alla prossima tornata elettorale. Il tutto seguendo il percorso intrapreso e in piena continuità con l’Amministrazione Comunale, sempre a sostegno del Sindaco, Massimo Cariello”.

I consiglieri Roberto Grasso e Pasquale Salviati evidenziano: “l’adesione ad Eboli al Centro è contraddistinta dalla passione e con il senso di responsabilità e con il fervore che ha contraddistinto la nostra azione sin qui. Guardiamo ai prossimi 4 mesi di azione amministrativa e alla prossima tornata elettorale, con rinnovato entusiasmo ed energia”.

Il presidente della commissione consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici, Sicurezza ed ambiente, il consigliere Pierluigi Merola, è entusiasta: “Il percorso politico di Eboli al Centro, è evidentemente tracciato. Ci muoveremo nel solco di questi anni segnato dal grande impegno della maggioranza e del Sindaco. In questa ottica non faremo mancare

Il nostro spirito propositivo e collaborativo, e un confronto costruttivo, senza tuttavia rinunciare ad un sano spirito critico, che sia momento di crescita soprattutto in due momenti particolari:

– il primo, allorchè dovrà procedersi alla definizione, mettendo nero su bianco, delle linee programmatiche-elettorali del prossimo mandato consiliare

– il secondo, allorquando si dovranno stabilire gli asset delle alleanze politiche, per la prossima coalizione che si candiderà a guidare la nostra comunità locale.

Il nostro impegno è quello di compiere lo sforzo di rimettere sempre più al centro dell’impegno politico la competenza e la cultura, fatta non solo di pensiero ma anche di esperienze”

Gli assessori Emilio Masala ed Anna Senatore chiariscono gli intenti del nuovo gruppo politico: “L’intento è quello di mettere al centro della nostra azione politica Eboli, attraverso il coinvolgimento di tutte le esperienze, le personalità e le professionalità del tessuto sociale cittadino che intendano mettere al servizio il proprio bagaglio di esperienze e il proprio vissuto, per rappresentare le istanze mosse da ogni angolo della società civile ed in generale da tutta la nostra comunità”.

Il gruppo di Eboli al Centro vuole proseguire sulla strada tracciata dall’amministrazione e dal sindaco Massimo Cariello, che in questi quattro anni ha avviato importanti azioni in diversi settori, dall’urbanistica ai lavori pubblici, politiche sociali, ambientali, industriali, passando per le attività culturali e sportive. Ripartendo fin da subito nel dare risposte agli operatori economici e alle fasce più deboli della nostra città nella gestione della così detta Fase 2.