AGROPOLI, IL RIMPASTO NELLA GIUNTA: IL SINDACO MUTALIPASSI NOMINA IL NUOVO VICE ED UN NUOVO ASSESSORE

Il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha sciolto le riserve provvedendo ad affidare l’incarico di vicesindaco e a nominare il nuovo assessore. I provvedimenti sono stati adottati in seguito alle dimissioni formalizzate nei giorni scorsi, per motivi lavorativi, da Maria Giovanna D’Arienzo. Rosa Lampasona è il nuovo vicesindaco; nuovo componente dell’esecutivo è invece Elvira Serra. Per il primo cittadino è stata anche occasione per una rimodulazione, in qualche caso, delle deleghe assessoriali che sono state ridistribuite come segue.

Rosa Lampasona: Vicesindaco – Assessore con deleghe all’Ambiente, Qualità della vita e Transizione Ecologica

Elvira Serra : Assessore con deleghe a Politiche giovanili, famiglia, infanzia e Diritti degli animali

Giuseppe Di Filippo: Assessore con deleghe al Mare, Porto, Demanio e Patrimonio

Roberto Apicella: Assessore con deleghe a Turismo, Eventi e Centro storico

Emidio Cianciola: Assessore con deleghe a PNRR, Sviluppo economico, Visione territoriale

Le nuove nomine saranno operative a partire da domani in seguito alla pubblicazione all’albo pretorio comunale. Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi : «Dopo profonda riflessione e momenti di confronto ho provveduto a nominare quale nuovo assessore Elvira Serra, persona capace e di esperienza. Ho affidato, nel contempo, il ruolo di vicesindaco a Rosa Lampasona, a mio avviso la più idonea a rivestire tale incarico in questo momento. Sono certo che anche grazie alla rimodulazione delle deleghe così come effettuata, si darà maggiore vigore e rinnovato entusiasmo all’azione amministrativa per il bene della città