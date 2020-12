ANNO 2021. SI VOTA IN QUATTRO CAPOLUOGHI DI PROVINCIA DELLA CAMPANIA

Benvenuto 2021, anno delle elezioni comunali in ben quattro dei cinque comuni capoluogo della Regione Campania. Un anno fondamentale per il futuro di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento dove i cittadini saranno chiamati a scegliere il prossimo sindaco ed il consiglio comunale. E, almeno per Napoli e Caserta, si saranno sicuramente delle novità, considerato che i sindaci uscenti (De Magistri e Marino) non si potranno ricandidare per la regola del doppio mandato. A Salerno ed a Benevento, invece, ci sarà, salvo clamorosi colpi di scena, la ricandidatura degli attuali primi cittadini Vincenzo Napoli e Clemente Mastella. La data, almeno secondo il calendario canonica, dovrebbe essere quella del 26 Maggio ma tutto dipenderà dalla evoluzione dell’emergenza covid 19.

