Antonello Di Cerbo, candidato al Consiglio Regionale nella Lista del Partito Socialista Italiano con De Luca Presidente, dopo aver annunciato di aver depositato presso uno studio notarile la sua rinuncia all’indennità di carica, in caso di elezione, propone uno staff, completamente gratuito, per il suo ufficio politico in Regione Campania.

Share on: WhatsApp