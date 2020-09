ERNESTO SICA (ITALIA VIVA) INAUGURA IL SUO COMITATO ELETTORALE A SALERNO

Un punto aperto e inclusivo di ascolto e confronto. Questo l’obiettivo del nuovo comitato elettorale che Ernesto Sica , candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista di Italia Viva per Vincenzo De Luca

Presidente, inaugurerà domani sera a Salerno.

L’appuntamento è in programma, alle ore 18.30, in via SS Martiri Salernitani, 34.

«E’ questo – dice il Consigliere provinciale – il nostro impegno: essere presenti sul territorio, ridurre le distanze tra eletti ed elettori, dialogare con i cittadini. E’ la nostra sfida più grande e la stiamo vincendo con orgoglio».

«La sede di Salerno – aggiunge – assume un significato ben preciso. Sarà un riferimento fondamentale per la discussione e lo scambio di idee, per riflettere sul presente e sul futuro della nostra terra. Perché il Comune capoluogo riveste da anni un ruolo nevralgico nello sviluppo dell’intera Provincia e della nostra Regione. Perché Salerno è centrale e strettamente connessa a ogni piano di valorizzazione dei nostri territori. E anche da qui

riparte il nostro impegno»