REGIONALI 2020. ANNA PETRONE SOSTIENE TOMMASO AMABILE (PARTITO DEMOCRATICO)

Anna Petrone, Responsabile Nazionale del Partito Democratico per il settore della Disabilità, ha annunciato il suo sostegno, in vista delle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre, in favore di Tommaso Amabile, consigliere regionale uscente e candidato nella lista del Pd. Questa mattina, a Salerno, all’interno dei saloni del Bar Moka di Corso Vittorio Emanuele, Anna Petrone ha illustrato le ragioni della sua scelta.

