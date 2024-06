ATTILIO PIERRO (LEGA): “CONGRATULAZIONI A CARABINIERI PER ARRESTO PERICOLOSO LATITANTE”

“Un altro pericoloso criminale è stato consegnato alla giustizia. Mi congratulo con l’Arma dei Carabinieri per il brillante arresto di Luigi Galizia, pericoloso latitante catturato la notte scorsa a Sala Consilna (SA). Si tratta di un noto esponente della criminalità calabrese, protagonista nella strage del cimitero di San Lorenzo del Vallo, avvenuta il 30 ottobre del 2016 in provincia di Cosenza. Da oggi la nostra Comunità torna un luogo più sicuro”. Così il deputato della Lega on. Attilio Pierro.

Share on: WhatsApp