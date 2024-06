SAN VALENTINO TORIO SI CONFERMA IL COMUNE DEI GRANDI EVENTI: AL VIA OUTDOOR FILM FESTIVAL

Dopo la Festa della Musica, adesso, a San Valentino Torio, il Comune guidato dal Sindaco Michele Strianese, arriva anche il grande cinema con la seconda edizione di Outdoor Film Festival, evento che, proprio questa mattina, verrà, ufficialmente, presentata a Napoli, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli.

Per il Comune dell’Agro un nuovo appuntamento culturale che riempie il periodo estivo nel corso del quale l’amministrazione comunale del Sindaco Michele Strianese, mette in campo tantissimi eventi che raccolgono il consenso non solo all’interno del Comune di San Valentino Torio ma anche in quelli limitrofi.