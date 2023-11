ATTILIO PIERRO (LEGA): “NUOVA LEGGE AGRICOLTURA, SEGNALE IMPORTANTE PER I GIOVANI”

“Oggi diamo un segnale importante per l’imprenditoria agricola, per i giovani che scelgono questa attività, e per il rilancio del valore sia produttivo e di indotto che questa attività ricopre per il nostro territorio. L’approvazione alla Camera della proposta di legge della Lega sullo sviluppo dell’imprenditoria agricola giovanile, infatti, è un passaggio significativo: favoriamo le nuove generazioni agevolando la loro iniziativa di impresa, intervenendo con semplificazioni fiscali, sostenendo gli investimenti tecnologici, la formazione, introducendo agevolazioni per la compravendita di fondi rustici. Oggi riaffermiamo il valore dell’agricoltura del nostro territorio guardando con convinzione al futuro: la filiera agroalimentare è strategica per l’Italia, sostenere i giovani che scelgono la terra come proprio futuro è una scelta di buonsenso e lungimirante. Come Lega saremo sempre al fianco della crescita e dello sviluppo delle eccellenze del nostro territorio”.

Lo dichiara il deputato della Lega e componente della commissione Agricoltura Attilio Pierro, relatore della proposta.

