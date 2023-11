MONTORO, COMUNALI 2024. ANTONELLO CERRATO AL LAVORO PER L’ALTERNATIVA A GIAQUINTO

Giorni di febbrili trattative a Montoro dove, oramai, è entrata nel vivo la campagna elettorale per la prossima tornata per le Comunali della primavera del 2024. E, proprio dall’interno del Consiglio Comunale, in queste ore rimbalza la voce della imminente decisione da parte di Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità, di mettersi a capo di una vasta area politica del territorio che non si riconosce nell’attuale maggioranza del Sindaco Giaquinto. Cerrato, che porta sempre avanti il progetto Destinazione Montoro, sta attendendo le ultime risposte di alcuni importanti alleati, prima di annunciare la sua discesa in campo come candidato sindaco per la prossima tornata amministrativa nel Comune di Montoro.

