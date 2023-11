PONTECAGNANO FAIANO. SILVESTRI (FDI): “PONTE ASA, CHIUSO AI PEDONI. GRAZIE AD AMATO PER INTERVENTO IN PROVINCIA”

Fratelli d’Italia torna nuovamente sul tema relativo alla “sicurezza” sulla SP175 – Litoranea che è stata teatro di numerosi incidenti, anche mortali.

Lo scrive il Consigliere Comunale di Fdi Raffaele Silvestri.

A distanza di quattro mesi dalla presentazione in Consiglio comunale (luglio 2023), da parte dello scrivente, della INTERROGAZIONE avente ad oggetto l’adozione di urgenti “misure di sicurezza” sulla nostra fascia costiera bisogna constatare che si è ancora in attesa dei “dossi” promessi in quella sede dall’Amministrazione Lanzara da realizzarsi sulle strade di competenza comunale che ricadono nel sistema viario della nostra fascia costiera.

Inoltre, si evidenzia che la segnaletica predisposta dalla Provincia di Salerno all’inizio del “Belvedere” ed in corrispondenza del Ponte ASA con l’obiettivo di persuadere gli automobilisti a ridurre la velocità di transito sulla SP175 – Litoranea non produce gli effetti sperati per cui lo scrivente sollecita ulteriori interventi da parte della Provincia di Salerno volti a contenere la velocità sulla SP175 – Litoranea.

Su sollecitazione dello scrivente, il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Provinciale C. Amato, durante il Consiglio Provinciale che si è svolto questa mattina ha chiesto delucidazioni in merito alla apertura della “passerella pedonale” del Ponte ASA (opera inaugurata dopo tre anni e mezzo di chiusura) che non è percorribile dai pedoni a causa di barriere di cemento poste a seguito dell’emanazione di una Ordinanza Prov.le di chiusura al traffico pedonale. Sul punto , il Consigliere Amato ha ricevuto rassicurazioni da parte del Presidente Alfieri il quale ha garantito, nel breve termine, l’apertura della “passerella pedonale” del Ponte ASA .

Quanto al miglioramento delle “misure di sicurezza” già richieste, Fratelli d’Italia chiede una maggiore presenza del Corpo di Polizia Municipale in Litoranea con funzioni generali di “deterrenza” ed il miglioramento del sistema viario nel suo complesso mediante l’apposizione dei “dossi” (già promessi da Lanzara in Consiglio comunale), con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e del manto stradale, nonché, dei sistemi di videosorveglianza con l’unico scopo di scongiurare il verificarsi di ulteriori eventi nefasti .