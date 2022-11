AVELLINO. ANTONELLO CERRATO: “LANDOLFI RIAPRE MA SERVE UNITA’ CORONARICA”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino, Antonello Cerrato, Presidente della Commissione Sanità del Comune di Montoro e già Consulente della Commissione Sanità della Regione Campania, torna ad affrontare il tema della riapertura dell’Ospedale Landolfi di Solofra, in programma per i primi giorni del prossimo anno.

“De Luca”, sottolinea Cerrato, “ha fatto tutto quanto nelle sue possibilità. Adesso pero’ tocca alla Direzione Strategica del Moscati che registrano dei ritardi rispetto al cronoprogramma. E’ vero ci sarà la riapertura senza Pronto Soccorso, ma qui è stato commesso un errore nella comunicazione da parte di chi aveva il compito istituzionale di spiegare ai cittadini il nuovo ruolo, altrettanto importante, della struttura sanitaria di Solofra.”

“I nuovi servizi”, continua Cerrato, “come Medicina del Lavoro e Medicina generale ad indirizzo patologico, devono essere integrati. E non per caso ho chiesto, con una interpellanza in consiglio comunale, anche la creazione di una unità coronarica all’interno del nuovo Ospedale Landolfi di Solofra”.