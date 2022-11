SALERNO. SPEGNETE LE LUCI, L’INIZIATIVA DI FORZA ITALIA: DOMANI LA PRESENTAZIONE

E’ stata convocata per domani 1 Dicembre, presso la segreteria Politica dell’Europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuola, la conferenza stampa con la quale Forza Italia, insieme ai giovani del Coordinamento Provinciale, illustrerà l’iniziativa Spegnete le Luci, un appuntamento di risposta all’accensione delle Luci d’Artista, in programma a Salerno per il prossimo 2 Dicembre.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano ed i responsabili provinciali del Gruppo Giovani di Forza Italia.