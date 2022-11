BARONISSI. IL SINDACO VALIANTE LANCIA LA CAMPAGNA CONTRO IL VANDALISMO

La partecipazione al concorso è aperta a tutte le classi delle Scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Baronissi. Gli elaborati – con allegata istanza di partecipazione su modulo disponibile al sito www.comune.baronissi.sa.it – dovranno essere inviati entro il 15 gennaio 2023. Le idee migliori – selezionate da un’apposita commissione di valutazione -potranno essere utilizzate per l’elaborazione della campagna di comunicazione anti vandalismo del Comune di Baronissi. I premi consistono in biglietti per spettacoli teatrali.