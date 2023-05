AZIONE SALERNO PROTAGONISTA DELL’INIZIATIVA SCRIVIAMO IL FUTURO

Con l’evento “Scriviamo il Futuro” promosso da Azione Under 30 il nostro progetto politico ha ricevuto una bella iniezione di entusiasmo. Quattrocento ragazzi provenienti da tutta Italia si sono incontrati a Roma nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 maggio non per discutere di alleanze e topologia politica, ma per formulare proposte concrete su temi tanto importanti, quanto ignorati dalla cronaca politica quotidiana; il tasso di abbandono scolastico, il fenomeno dei Neet, l’attrattività del Mezzogiorno, i rapporti tra giovani e Pubblica Amministrazione sono solo alcuni tra questi.

La nostra Provincia è stata protagonista a tutti i livelli, tanto con gli Under 30 quanto con gli “Over”. Da un lato siamo riusciti a portare la delegazione di ragazzi più consistente della Regione e certamente una delle più ampie del Sud Italia, e questo è merito soprattutto dei tre anni di costante lavoro del mio predecessore Massimo Cavaliero. Da battipagliese, poi, non posso non sottolineare i complimenti rivolti al nostro gruppo cittadino (coordinato da Raffaele Torsiello) dal coordinatore nazionale di Azione Under 30 Marco Zannino, che nel suo discorso di apertura ci ha citati accanto a realtà come Roma e Milano. Sul fronte dei nostri “Over” parto ovviamente dalla nostra Presidente Nazionale, l’Onorevole Mara Carfagna, che ha messo la sua esperienza da Ministra del Sud nel Governo Draghi al servizio proprio del tavolo di lavoro sul Mezzogiorno in cui io stesso ero impegnato, sottolineando poi nel suo intervento quanto essere meridionali sia difficile, ma al contempo fonte di grande orgoglio. Al ruolo dell’Onorevole Carfagna, che in effetti sarebbe anche superfluo sottolineare, si affianca poi il ruolo sempre più centrale dell’Onorevole Antonio D’Alessio, impegnato invece nel tavolo di lavoro sulla Pubblica Amministrazione, la cui proposta è stata esplicitamente lodata dal Segretario Nazionale Carlo Calenda. Proprio con Carlo Calenda concludo: a lui va un dovuto ringraziamento, ma soprattutto l’augurio di continuare sulla strada che l’evento di questi giorni ha tracciato. È solo parlando con sempre maggior attenzione di problemi e soluzioni che si può sperare di far rialzare un Paese a cui non interessa affatto l’infruttuoso scontro ideologico tra “neri e rossi”, tra destra e sinistra. Vincenzo Cennamo Coordinatore provinciale Azione Under 30 Salerno under30.azionesalerno@gmail.com