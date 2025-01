AZIONE SALERNO VERSO IL CONGRESSO: PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE C’E’ IL NOME DI ROSARIO PACIFICO

Sarà, con ogni probabilità, l’attuale consigliere comunale di opposizione Rosario Pacifico, noto e stimato pediatra della Valle dell’Irno, il nuovo Coordinatore Provinciale di Azione Salerno: il nome di Pacifico, che sarà indicato all’unanimità nel corso del Congresso Provinciale in programma per il prossimo 15 Febbraio, ha messo d’accordo tutti i dirigenti provinciali del partito di Carlo Calenda. Un congresso, dunque, quello della metà di febbraio che piu’ a contare le tessere servirà a tracciare una linea politica, un percorso che Azione intende intraprendere in tutta la Provincia di Salerno. A cominciare, ovviamente dalle Regionali di inizio Novembre, l’appuntamento elettorale piu’ atteso dell’anno: per Azione c’è da attendere la decisione della Corte Costituzionale sul terzo mandato di De Luca e poi avviare un dibattito interno per stabilire le alleanze da definire.

