SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO STRIANESE: “CONGRATULAZIONI AD ALESSANDRO ODIERNA PER PREMIO CONFCOMMERCIO”

Alessandro Odierna è tra i premiati della seconda edizione del Premio Giovani Imprenditori di Confcommercio Campania, un riconoscimento dedicato agli under 42 che si sono distinti per il loro impatto nel mondo dell’impresa.”

Siamo particolarmente orgogliosi per questo prestigioso riconoscimento per il nostro Alessandro e a lui, alla sua famiglia, ai suoi collaboratori e dipendenti facciamo i nostri complimenti e un in bocca al lupo per un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni, ringraziando per aver portato in alto anche il nome della nostra amata San Valentino.